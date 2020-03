Yes, Your Grace: da Kickstarter a Steam, l'avventura testuale è arrivata su PC

Anche se in ritardo rispetto alla tabella di marcia inizialmente comunicata, Yes, Your Grace è finalmente stato pubblicato su PC via Steam, dove può essere acquistato al prezzo di 16,79 euro.

Si tratta di un'avventura testuale con elementi RPG manageriali finanziata grazie ad una campagna Kickstarter di successo, durante la quale sono stati racimolati 7.784 euro a fronte dei 6.500 inizialmente richiesti. Il titolo vi cala nei panni di Re Erik che, seduto sul suo trono, riceve a turno i propri sudditi. Ognuno di essi arriva con un richiesta specifica, ed è compito vostro valutarle e, dopo un'attenta analisi delle risorse disponibili nel regno, decidere se soddisfarle o meno. Il lavoro del Re, tuttavia, prosegue anche tra le mura domestiche, pertanto siete chiamati gestire anche le relazioni con la famiglia.

Come ogni reame che si rispetti, anche quello di Davern di tanto in tanto è costretto a scendere in guerra con quelli circostanti. Il mondo di gioco imbastito dagli sviluppatori di Brave At Night presenta pratiche arcane e creature ispirate al folklore slavo. Potete farvi un'idea più precisa sul gioco guardando il trailer in apertura di notizia e le immagini raccolte nella galleria sottostante.