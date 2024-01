YLOD: l'incubo della PS3 con il LED giallo, chi di voi ci è passato?

Tutti ricordiamo il RROD di Xbox 360, a distanza di quasi vent'anni diventato un meme... ma le cose non andavano certo meglio con PS3, che dalla sua poteva contare sull'altrettanto fastidioso YLOD, il led giallo della morte (Yellow Light of Death).

Il problema in questione riguardava sopratutto i modelli di PS3 fat da 40GB e 60GB prodotti tra il 2006 e il 2008 anche se ci sono testimonianze di modelli prodotti successivamente caduti vittima di YLOD. La spia di accensione diventa gialla e la console non si accende o si blocca, di fatto diventando inutilizzabile. Ma perché succedeva?

Il led giallo indicava genericamente un problema di surriscaldamento, il troppo calore generato finiva per sciogliere la pasta termica che a sua volta andava a danneggiare la scheda logica della console, rendendo impossibile avviare correttamente la PlayStation 3. All'epoca fioccavano sul web tutorial e rimedi casalinghi come avvolgere la PS3 in un asciugamano e poi mettere tutto nel congelatore per una notte (evitate magari di posizionare la console vicino ai funghi porcini congelati)... un rimedio che sì, poteva funzionare per qualche ora, ma nulla più.

L'unica soluzione definitiva per rimediare al YLOD era quella di mandare la console in assistenza e spesso Sony optava per un cambio totale del prodotto, tuttavia con tempi piuttosto lunghi. Imbattersi nel Yellow Light of Death voleva dire sostanzialmente dover cambiare console o attendere i tempi tecnici dell'assistenza Sony, in entrambi i casi spessi con grandi disagi.

E voi, vi siete mai imbattuti nel YLOD sulla vostra cara e fidata PS3?