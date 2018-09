Yo-Kai Watch 3 per Nintendo 3DS verrà pubblicato in Europa quest'inverno

A più di due anni dall'uscita giapponese, Yo-Kai Watch 3 si appresta finalmente ad arrivare anche in Occidente. Pochi minuti fa, Nintendo e Level-5 hanno annunciato che il titolo verrà pubblicato su Nintendo 3DS l'8 febbraio 2019 in Nord America, e nel corso dell'inverno in Europa.

Purtroppo, la compagnia giapponese non ha fornito dettagli più precisi sulla data d'uscita nostrana. Stando a quanto dichiarato, questa nuova versione includerà nuove località, personaggi e un sistema di combattimento rivisitato.

Yo-Kai Watch 3 è stato pubblicato originariamente in Giappone nel luglio del 2016, in due differenti versioni: Sushi e Tempura. Il titolo include due personaggi giocabili, Nate e Hailey. La prima parte del gioco è focalizzata su Nate, che si trasferisce nella fittizia città di St. Peanutsburg, dove incontra nuovi Yo-Kai a tema americano. La seconda segue invece le vicende di Hailey, che avvia un'agenzia investigativa insieme al suo partner Yo-Kai Usapyon.

Ulteriori informazioni sulla nostra versione verranno svelate prossimamente. Intanto, ricordiamo che recentemente è stato pubblicato dalle nostre parti Yo-Kai Blasters: Cricca dei gatti rossi e Banda dei cani pallidi.