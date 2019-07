Yo-Kai Watch 4 arriverà in Occidente: la conferma di Level-5

Il nuovo capitolo della serie realizzato da Level-5 segna l'esordio ufficiale della saga videoludica su Nintendo Switch. Anche per questa ragione, il titolo è particolarmente atteso dalla community legata all'IP.

Ad ora, tuttavia, la software house nipponica non aveva ancora fornito una conferma ufficiale in merito all'esordio del gioco anche al di fuori dei confini del solo Sol Levante. Ebbene, per tutti i giocatori occidentali che attendevano con ansia comunicazioni in merito, c'è una bella notizia! Come riportato dal portale Nintendo Everything, infatti, nel corso di un panel organizzato per l'Anime Expo, il team di Level-5 ha confermato che Yo-Kai-Watch 4 sarà pubblicato anche per il mercato occidentale! Ovviamente, anche in quest'area geografica, il gioco sarà pubblicato su Nintendo Switch.



Purtroppo, non è stata fornita dal team una data di pubblicazione precisa e nemmeno una finestra di lancio indicativa. Per avere maggiori informazioni in merito non resta dunque che attendere ulteriori comunicazioni. Nell'attesa, vi ricordiamo che Level-5 ha pubblicato un trailer che mostra la cinematica iniziale di Yo Kai Watch 4. Inoltre, in chiusura, vi segnaliamo che la prima recensione di Yo Kai Watch 4 ha sfiorato il punteggio pieno! Quanto state attendendo questa nuova produzione di Level-5? Siete curiosi di saperne di più?