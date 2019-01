Yo-Kai Watch 4: Esplorazione e Boss-Fight nel nuovo Video di Gameplay!

Yo-Kai Watch 4 segna l'esordio della Serie di Casa Level-5 su Nintendo Switch. Non stupisce quindi che il Titolo sia particolarmente atteso dai fan della saga.

Annunciato in occasione della Primavera dello scorso anno, Yo-Kai Watch 4 si mostra oggi in nuovo e corposo video, interamente dedicato al gameplay. Sul proprio canale Youtube, Level-5 ha infatti pubblicato questa interessante sessione di gioco, della durata di circa tredici minuti. Al suo interno è possibile osservare nel dettaglio l'estetica del gioco, l'aspetto di interni ed ambientazioni e lo svolgimento di una Boss-Fight! Insomma, un filmato decisamente ricco di contenuti, che permette ai giocatori che attendono il Titolo di farsi un'idea delle meccaniche che lo caratterizzeranno. Come di consueto, trovate il Video direttamente disponibile direttamente in apertura a questa news. Buona Visione!



Ricordiamo ai lettori che Yo-Kai Watch 4 si era mostrato in precedenza al pubblico, tramite la condivisione da parte di Level-5 di screenshot, Trailer e Gameplay. Purtroppo, però, ad oggi il Titolo atteso su Nintendo Switch manca di una data di pubblicazione precisa. A seguito di un rinvio, Yo-Kai Watch 4 è atteso in Giappone per la Primavera di quest'anno. Non vi sono invece ad ora specifiche conferme ufficiali in merito ad una pubblicazione in Europa di questo nuovo capitolo della Serie.