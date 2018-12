Yo-Kai Watch 4 e Inazuma Eleven Ares rinviati a causa della carenza di personale?

Due dei titoli più attesi di Level-5, Inazuma Eleven Ares e Yo-Kai Watch 4, sono stati recentemente rinviati. Il primo dei due, inizialmente atteso in autunno, è stato dapprima posticipato all'inverno e poi al mese di maggio 2019. Il secondo, è invece stato spostato dall'inverno alla primavera.

Per quale motivo Level-5 si è vista costretta rinviare il lancio dei suoi due titoli di punta? La compagnia giapponese non ha fornito spiegazioni ufficiali, ma nelle scorse ore il portale Nifty News ha lanciato un'indiscrezione al riguardo: stando a quanto riferito, i problemi produttivi sarebbero stati causati da un "grosso esodo di dipendenti". La risultante carenza di personale avrebbe quindi provocato dei pesanti ritardi nello sviluppo e, di conseguenza, gli inevitabili rinvii. Purtroppo, la fonte non ha svelato i motivi che avrebbero causato il presunto esodo. Inoltre, dal momento che nulla di tutto ciò è stato confermato in via ufficiale, vi consigliamo di prendere queste informazioni come un semplice rumor.

Inazuma Eleven Ares è in sviluppo per Playstation 4, Nintendo Switch, iPhone, iPad e dispositivi Android. Il titolo segnerà l'inizio di un nuovo corso per il celebre franchise, e includerà personaggi vecchi e nuovi. Per stessa ammissione del team, si tratta tutti gli effetti un reboot costruito sulle fondamenta dei giochi e delle serie precedenti. Yo-Kai Watch 4 è invece previsto esclusivamente per Nintendo Switch. In questa nuova avventura appariranno i protagonisti di tutti e tre i mondi di Yo-Kai Watch, ovvero Nathan Adams, Natsume Amano e Shin Shimomachi.