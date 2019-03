Yo-Kai Watch 4: Level-5 ha pubblicato un nuovo Trailer Ufficiale!

Yo-Kai Watch 4 è un Titolo molto atteso dalla Community legata al brand. Come molte altre IP Nintendo, quali ad esempio Animal Crossing, si prepara a fare il proprio debutto su Nintendo Switch nel corso del 2019.

Il quarto capitolo della serie targata Level-5 è stato oggetto di posticipo in occasione dello scorso anno, ma, proprio recentemente, la Software House ha potuto comunicare al pubblico la data di uscita definitiva di Yo-Kay Watch 4 . Il Gioco sarà dunque disponibile in Giappone a partire dal prossimo 6 giugno, in esclusiva per la console ibrida della Casa di Kyoto. Purtroppo, non è invece ancora stata confermata una finestra di uscita europea.

Per celebrare quest'annuncio al meglio, la Software House ha deciso di pubblicare un nuovo Trailer di presentazione di Yo-Kai Watch 4, dal contenuto piuttosto ricco e corposo. Purtroppo, quest'ultimo è disponibile ad ora nella sola lingua giapponese, ma tale ostacolo non impedisce agli Utenti di iniziare a famigliarizzare con alcuni elementi di Gioco, tra cui scenari, personaggi, estetica e combat System.

Come di consueto, potete trovare il nuovo Trailer direttamente in apertura a questa news. Nell'augurarvi una Buona Visione, vi ricordiamo che, per ulteriori approfondimenti, è disponibile sulle pagine di Everyeye un corposo numero di Video Gameplay di Yo-Kai Watch 4.