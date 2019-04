Yo-Kai Watch 4 su Nintendo Switch:Level 5 ha pubblicato il video della cinematica iniziale

Con l'avvicinarsi dell'esordio nipponico di Yo-Kai Watch 4 su Nintendo Switch, il team di sviluppo di Level 5 ha deciso di mostrare al pubblico un nuovo coinvolgente filmato dedicato!

In particolare, la software house del Sol Levante ha pubblicato un nuovo Trailer che mi mostra l'opening cinematica del nuovo capitolo della saga. Accompagnato da una ritmica colonna sonora, il video introduce alcuni dei personaggi, delle ambientazioni e delle creature che i videogiocatori potranno trovare all'interno di Yo-Kai Watch 4. Attualmente, il video è purtroppo disponibile esclusivamente in lingua giapponese, ma la sua visione risulta comunque decisamente interessante: potete dunque trovarlo direttamente in apertura a questa news!

Vi ricordiamo inoltre che, piuttosto recentemente, Level 5 ha fornito le prime indicazioni sulla data di uscita Yo-Kai Watch 4. In particolare, il gioco esordirà in Giappone il prossimo 6 giugno, in esclusiva su Nintendo Switch. Purtroppo non sono invece ancora state ufficializzate informazioni in merito alla pubblicazione del gioco nei Paesi del Vecchio Continente. In attesa di saperne di più, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare alcuni video gameplay di Yo Kai Watch 4. Siete curiosi di vedere la saga in azione per la prima volta sulla console ibrida della Casa di Kyoto?