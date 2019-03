Yo-Kai Watch 4 su Nintendo Switch ha una data d'uscita

Buone notizie per i fan di Yo-Kai Watch: finalmente il nuovo capitolo della saga RPG di Level 5 ha una data d'uscita. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 6 Giugno in Giappone, mentre una data di lancio occidentale deve essere ancora ufficializzata.

Lo ha svelato l'ultimo mese di Monthly CoroCoro Comic in Giappone, che ha anche rivelato che un numero limitato di copie del gioco includerà anche uno Yo-Kai Ark di cristallo, ma non ha specificato ulteriori dettagli compreso il prezzo, e neanche di questo si conosce un'eventuale data d'uscita e disponibilità in Europa.

Il titolo rappresenterà l'esordio della saga (che aveva esordito su 3DS) su Nintendo Switch e negli ultimi giorni già si stava muovendo qualcosa a riguardo. Nella giornata di ieri era infatti stato diffuso un nuovo video di gameplay di Yo-Kai Watch 4, mentre l'ultimo aggiornamento sul gioco risaliva alla fine di gennaio con un altro filmato che mostrava l'esplorazione e le boss fight del gioco.

Al momento dell'annuncio del videogame, Akihiro Hino, CEO e attuale presidente in carica di Level-5, aveva dichiarato che "i contenuti di gioco verranno enormemente arricchiti" e nel titolo verranno introdotte "meccaniche di gameplay che stupiranno chiunque".

Che ne pensate? Quanto attendete il nuovo capitolo della serie?