Yo-Kai Watch 4 per Nintendo Switch si mostra in nuovi Video Gameplay

Yo-Kai Watch 4 si appresta ad abbandonare i famigliari lidi di Nintendo 3DS per portare la Saga ad esordire per la prima volta su Nintendo Switch. Molto atteso dalla Community legata all'IP, il Gioco è tornato a mostrarsi in diversi Video Gameplay.

A mostrare il nuovo Titolo sviluppato negli Studi di Level-5 sono cinque diversi Canali Youtube nipponici, che hanno avuto modo di testare una Demo di Yo-Kai Watch 4 in occasione dell'evento World Hobby Fair Winter 2019. I Video Gameplay sono stati recentemente pubblicati sulla nota piattaforma dai Content Creator coinvolti nell'iniziativa, dei quali vi riportiamo di seguito l'identità:

Miracle Gucchi;

Satochin Games;

Miura TV;

Tsuchinoko Games;

TV Pegachan.

I cinque video offrono un'occasione interessante per dare un primo sguardo alle atmosfere e ad alcuni elementi di gameplay che caratterizzeranno il primo episodio della serie Yo-Kai Watch 4 per Nintendo Switch. Come di consueto, potete trovare i video direttamente in apertura e in calce a questa news.



Nel corso del mese di gennaio 2019, il Team di Sviluppo di Level-5 ha condiviso con il pubblico un nuovo Trailer di Yo-Kai Watch 4. Originariamente atteso per l'inverno 2018, il Gioco è stato oggetto di un posticipo ed il suo esordio è ora atteso in Giappone nel corso della primavera di quest'anno. Purtroppo, ad oggi mancano ancora conferme ufficiali in merito alla pubblicazione di Yo-Kai Watch 4 nei Paesi Europei.