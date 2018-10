Yo-Kai Watch 4 per Nintendo Switch torna a mostrarsi con un video gameplay inedito

Nella giornata di oggi Level-5 ha pubblicato un nuovo trailer e un video gameplay inedito della durata di 10 minuti tratti dalla build di Yo-Kai Watch 4 presentata in occasione del Tokyo Game Show 2018.

Dopo tanti anni e milioni di copie vendute su Nintendo 3DS, Yo-Kai Watch si appresta a debuttare per la prima volta su Switch. La maggiore potenza della console ibrida della Grande N ha permesso al team di sviluppo di investire sull'aspetto grafico della produzione, che adesso può contare su un'impatto visivo decisamente di un altro livello, come dimostrano i due filmati allegati alla news, ma anche su nuove e importanti meccaniche non ancora rivelate. Nel quarto capitolo della serie saranno inoltre presenti i protagonisti di tutti e tre i mondi di Yo-Kai Watch, ovvero Nathan Adams, Natsume Amano e Shin Shimomachi, assieme a Jibanyan, Junior, Nekomata e tutti gli altri Yo-Kai. Che ne pensate del nuovo gioco di Level-5?

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Yo-Kai Watch 4 debutterà in Giappone nel corso dell'inverno. Per il momento non ci sono notizie riguardo un eventuale arrivo del gioco in Europa e Nord America. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Nintendo o Level-5.