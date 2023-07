Yo-Kai Watch 5 si avvicina? Level-5 si prepara al decimo anniversario

Dopo l'arrivo di Yo-Kai Watch 4: We're Looking Up at the Same Sky su PlayStation 4 e Switch, la longeva serie di Level-5 ha superato i confini degli hardware Nintendo per approdare anche su console Sony.

Un lungo percorso, che ha avuto il suo inizio esattamente dieci anni fa. Nella giornata dell'11 luglio 2013, il catalogo di Nintendo 3DS accoglieva infatti il primo videogioco di Yo-Kai Watch, destinato ad affermarsi rapidamente sulla console portatile. Il successo ottenuto in Giappone convinse il team di sviluppo a proporre il titolo anche al di fuori del Sol Levante, con conseguente debutto dell'avventura in Nord America ed Europa nel corso del 2015.

Quest'oggi - 11 luglio 2023 - cade dunque ufficialmente il decimo anniversario della serie di Yo-Kai Watch. Per celebrare la ricorrenza, Level-5 ha lanciato uno speciale sito web dedicato alla storia dell'IP e volto a ospitare diverse iniziative a tema, che si susseguiranno nel corso dei prossimi mesi. Tra le sorprese in programma in casa Level-5 potrebbero trovare spazio anche nuovi annunci videoludici? Al momento non resta altro da fare che attendere, con i fan della saga speranzosi di poter assistere presto al reveal di uno Yo-Kai Watch 5 o di un porting occidentale di Y School Heroes: Bustlin'g School Life, ancora inedito in Europa.