Yo-Kai Watch, nuovo gioco in arrivo: l'annuncio ufficiale da Level-5!

La serie di Yo-Kai Watch sta per accogliere al proprio interno un nuovo progetto videoludico: l'annuncio ufficiale è giunto direttamente dai vertici di Level-5.

A condividere la notizia con il grande pubblico è stato Akihiro Hino, Presidente e CEO della software house, tramite un cinguettio postato sulle pagine del proprio account Twitter ufficiale. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il Tweet accoglie al suo interno un primo screenshot dedicato al nuovo misterioso progetto a tema Yo-Kai Watch, ancora privo di un titolo ufficiale. Nel cinguettio, il dirigente di Level-5 specifica che il gioco potrà contare su di un "nuovo tipo di sistema": che siano in arrivo novità per l'IP?



Secondo quanto riportato da Gematsu, inoltre, il nuovo gioco di Yo-Kai Watch dovrebbe ispirarsi all'anime "Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Encounter with N", anch'esso attualmente in corso di realizzazione. Ad ora, la software house non ha condiviso ulteriori informazioni in merito al progetto: oltre al titolo, restano ignote le piattaforme hardware di riferimento e la finestra di lancio prevista per questo nuovo Yo-Kai Watch.



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che Level-5 ha confermato nel corso dell'estate che Yo-Kai Watch 4 arriverà in Occidente. In occasione del Tokyo Game Show 2019, è stato inoltre svelato che il gioco arriverà anche su PlayStation 4, segnando il debutto della serie videoludica di Yo-Kai Watch su console Sony.