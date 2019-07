Il primo Yo-Kai Watch tornerà su Nintendo Switch a settembre

Nella notte, Level-5 ha svelato in una maniera davvero inusuale che Yo-Kai Watch, il primo capitolo della serie RPG con protagonisti i simpatici esserini, verrà pubblicato su Nintendo Switch il prossimo 20 settembre, in contemporanea con il lancio della versione Lite della console e di Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea.

A farcelo è sapere è stata Reto-chain, la youtuber virtuale dell'azienda giapponese. Purtroppo, non sono state svelate molte altre informazioni e non è stato mostrato alcun video di gameplay della nuova versione del gioco. Al momento, non sappiamo neppure se la data fornita sia valida anche per l'Occidente, oltre che per il Giappone. Restiamo in attesa di una comunicazione diretta da parte della compagnia.

Yo-Kai Watch è stato lanciato per la prima volta nel 2013 su Nintendo 3DS, riscuotendo un enorme successo nel paese del Sol Levante prima di raggiungere l'Occidente nel 2015. Negli anni, il franchise si è espanso con altri tre capitoli della serie principale, spin-off come Blasters, fumetti ed anime. Yo-Kai Watch 4, il videogioco più recente, è approdato in Giappone lo scorso 20 giugno, ed è atteso anche dalle nostre parti in un periodo non ancora annunciato.