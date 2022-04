Yoji Shinkawa, art designer di Metal Gear Solid e Death Stranding, vuole creare un'auto

I fan delle produzioni di Hideo Kojima conoscono molto bene il nome di Yoji Shinkawa. A lui si devono infatti gli iconici artwork ufficiali dei protagonisti di Metal Gear Solid e Death Stranding, realizzati con un tratto visivo unico frutto dell'immenso talento dell'artista.

Attivo in ambito videoludico dal lontano 1994, anno in cui collaborò alla realizzazione di Policenauts sempre di Kojima, Shinkawa ha preso parte allo sviluppo di numerosi altri titoli, ma le sue ambizioni vanno anche oltre il settore che lo ha reso famoso. In particolare, il suo vero sogno nel cassetto sarebbe prima o poi quello di progettare il design di un'auto reale, come ha raccontato nel corso di un'intervista con la rivista Edge.

"Un giorno vorrei disegnare un'automobile, un'auto vera: è una mia ambizione di lunga data", spiega Shinkawa, che prosegue: "Aaron Beck è un concept artist che crea e personalizza le auto che ha disegnato. Passare dai modelli di auto ed aerei, e poi realizzarne uno nella vita era è davvero un progetto su larga scala. Ammiro tutto ciò". Chissà se prima o poi il celebre artista riuscirà a concretizzare il suo sogno, realizzando il modello di un nuovo veicolo tecnologicamente all'avanguardia.

Per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze, restando in tema, non perdetevi il nostro speciale sull'arte del designer Yoji Shinkawa. Intanto il gioco Xbox di Hideo Kojima esiste ancora, stando agli ultimi rumor: se davvero dovesse concretizzarsi, chissà se anche Shinkawa sarà coinvolto nel progetto, portando dunque avanti il fruttuoso sodalizio con il famoso game designer.