Yoji Shinkawa di Metal Gear Solid ha svelato i disegni che presentò a Konami nel 1994

Il 21 dicembre dello scorso anno,ha tenuto una lezione alla, istituto dove si è laureato nel 1994 poco prima di essere assunto da

Per l'occasione, il character e mecha designer della serie Metal Gear Solid ha mostrato agli oltre 150 studenti presenti i disegni contenuti nel portfolio che presentò alla società giapponese durante il suo colloquio di lavoro. Sono presenti illustrazioni di vario genere realizzate con stili differenti, che a quanto pare fecero davvero colpo sugli esecutivi di Konami, dal momento che di lì a poco Shinkawa venne assunto per lavorare su uno dei franchise più celebri della storia dei videogiochi.

Potete ammirarli in calce alla notizia, assieme ad alcune fotografie scattate durante la lezione e l'immancabile sessione di autografi. Una di esse ritrae l'artista intento a disegnare l'iconico protagonista della serie, Snake.

Yoji Shinkawa ha contribuito anche a tanti altri titoli di Konami, come Zone of the Enders e Policenauts, prima di lasciare la società per seguire Hideo Kojima nel suo nuovo studio. L'artista ha creato il logo di Kojima Productions ed è ora coinvolto nel progetto Death Stranding - per il quale ha creato i concept di mech, personaggi e delle ambientazioni - e nella lavorazione di Left Alive di Square Enix.