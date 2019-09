Yokai Watch 4 annunciato per PS4, la serie debutta su PlayStation!

Dopo aver riscosso un notevole successo su Nintendo 3DS e aver debuttato su Switch la scorsa estate, la serie Yokai Watch si appresta a vedere ora la luce anche su piattaforme Sony, con l'arrivo di Yokai Watch 4 su PlayStation 4.

Al Tokyo Game Show 2019 Level-5 ha annunciato che Yokai Watch 4 We’re Looking Up at the Same Sky arriverà su PlayStation 4 nel prossimo futuro e per l'occasione ha pubblicato un breve teaser trailer. Purtroppo non ci sono altri dettagli sul porting e anche la data di uscita è sconosciuta, gli sviluppatori fanno sapere che maggiori informazioni verranno rivelate nel prossimo futuro.

Yokai Watch 4 We’re Looking Up at the Same Sky è stato lanciato il 20 giugno scorso in Giappone su Nintendo Switch, ricevendo una buona accoglienza dalla stampa, il riscontro commerciale però non è stato all'altezza delle aspettative. Level-5 ha confermato che Yokai Watch 4 arriverà anche in Occidente, non è chiaro però se entrambe le versioni verranno pubblicate in Europa e Nord America oppure no.