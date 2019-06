Yokai Watch 4 per Nintendo Switch: la prima recensione è vicina al Perfect Score!

Il numero 1595 di Famitsu contiene le recensioni di alcuni titoli molto attesi in Giappone (e non solo), tra cui Yokai Watch 4, premiato dalla rivista nipponica con un voto molto vicino al Perfect Score.

Nello specifico il nuovo Yokai Watch si aggiudica un punteggio pari a 37/40 (10/9/9/9), ad un passo dall'ambitissimo 40/40 di Famitsu. Tra le altre recensioni troviamo Pico Park, RAGE 2, Hardcore Mecha, Cubic e Attack on Titan 2 Final Battle.

Recensioni Famitsu 1595

Akihabara Feel the Rhythm Remixed (Switch) – 6/7/6/7 [26/40]

Attack on Titan 2 Final Battle (PS4, Switch) – 9/9/9/8 [35/40]

Chiki-Chiki Boxy Pro Wrestling (Switch) – 8/7/8/7

Cubic – 7/8/7/6 [28/40]

Hardcore Mecha (PS4) – 8/8/9/8 [33/40]

Mechstermination Force (Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

N++ (PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Pico Park (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

RAGE 2 (PS4, Xbox One) – 9/8/8/8 [33/40]

Yokai Watch 4 We’re Looking Up at the Same Sky (Switch) – 10/9/9/9 [37/40]

Yokai Watch 4 We're Looking Up at the Same Sky è stato pubblicato in Giappone il 20 giugno scorso, questa settimana sapremo se il gioco di Level-5 è riuscito a debuttare in vetta alle classifiche. Al momento non ci sono dettagli riguardo un possibile lancio in Occidente.