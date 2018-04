Yokai Watch 4 per Nintendo Switch sarà annunciato questa settimana?

L'insider Ryokutya2089 fa sapere che molto presto Level-5 dovrebbe annunciare Yokai Watch 4 per Nintendo Switch. Il titolo dovrebbe essere rivelato ufficialmente nel nuovo numero di Famitsu in arrivo nelle edicole giapponesi il 12 aprile.

Nessun ulteriore dettaglio è trapelato su Yokai Watch 4 ma sembra ormai certo che Level-5 voglia continuare questa popolarissima saga su Nintendo Switch, dopo l'enorme successo riscosso su 3DS. Al momento non è chiaro se il gioco arriverà anche sulla console portatile e non sappiamo se sia previsto un lancio sui mercati occidentali.

Yokai Watch 3 non è ancora stato pubblicato in Occidente, probabilmente quindi dovremo attendere parecchio prima di vedere Yokai Watch 4 in Europa e Nord America. In ogni caso al momento si tratta solamente di un rumor, restiamo quindi in attesa di conferme o smentite.