Yokai Watch 4: primo video gameplay OffScreen dal Tokyo Game Show 2018

Dal Tokyo Game Show (in corso di svolgimento in queste ore) arriva il primo video gameplay di Yokai Watch 4, disponibile in forma giocabile allo stand di Level-5, preso d'assalto da migliaia di fan della saga.

La demo mette i giocatori nei panni di Natsume e offre la possibilità di esplorare l'abitazione e di interagire con il vicinato, nonchè di affrontare uno scontro con vari Yokai. Per questo nuovo episodio della serie, Level-5 ha cambiato stile estetico ed ha migliorato il comparto tecnico della produzione, per la prima volta la saga abbandona i lidi del 3DS per approdare su Nintendo Switch.

Yokai Watch 4 è atteso per l'inverno in Giappone, al momento non ci sono notizie di alcun tipo riguardo un possibile debutto in Occidente, ricordiamo che in Europa ha appena fatto la sua comparsa Yokai Watch Blasters, spin-off della serie per Nintendo 3DS.