L'annuncio di un nuovo Yokai Watch potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Famitsu ha recentemente stuzzicato i fan della serie suggerendo che il numero 1515 della rivista (che verrà pubblicato nel corso della prossima settimana) potrebbe includere le prime informazioni riguardo il prossimo capitolo della saga.

Per il momento, purtroppo, non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla natura del progetto, che rimane dunque completamente nell'ombra. Quali sono le vostre aspettative? Vorreste un nuovo episodio su 3DS o magari preferireste vedere il prossimo capitolo su Switch o addirittura su altre piattaforme non appartenenti alla famiglia di Nintendo? Per saperne di più, non possiamo fare altro che attendere qualche giorno.