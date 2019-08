Yoko Taro: l'autore di NieR Automata annuncerà a breve il suo nuovo gioco?

Dopo la pubblicazione dell'acclamato NieR Automata, Yoko Taro ha innalzando esponenzialmente la sua reputazione all'interno dell'industria videoludica. Dopo aver vissuto le avventure di YoHRa 2B, sono tantissimi i giocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo gioco a cui sta segretamente lavorando il geniale ed eccentrico director.

Come loro solito, parlando tra il serio ed il faceto, Taro e l'inseparabile Yosuke Saito potrebbero aver disseminato un nuovo indizio che sembrerebbe anticipare l'annuncio imminente di un nuovo progetto. Questa la simpatica conversazione tra i due durante una recente intervista apparsa sull'ultimo numero di Jump/Famitsu:

Saito: "Allora, di che parla il tuo nuovo gioco?"

Taro: "Uh, in realtà non spetterebbe a me dirlo..."

Saito: "Beh, penso che potrai dirci qualcosa in più la prossima volta che faremo questo."

Dichiarazioni, quelle di Saito, che instillano non poca curiosità nei fan: dovremo forse aspettare la prossima intervista per conto di Jump/Famitsu, o Taro è già pronto a svelare i primi dettagli del gioco durante il Tokyo Game Show 2019? Per scoprirlo, non ci resta che armarci di pazienza e continuare ad attendere speranzosi. Alcuni rumor emersi nei mesi scorsi, in ogni caso, suggerivano che un sequel ad alto budget di NieR Automata fosse già in via di sviluppo.