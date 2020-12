Yoko Taro, il director di NieR Automata, lavora a due nuovi giochi: uno è inquietante

Nel corso di uno streaming di fine anno organizzato da Famitsu e V-Jump, Yoko Taro - director di Drakengard e NieR Automata - ha confermato le parole del produttore Yosuke Saito e ha raddoppiato la dose, annunciando che i due si trovano al lavoro su ben due giochi non ancora annunciati.

Il primo titolo al quale stanno lavorando Yoko Taro e Yosuke Saito è stato descritto come "inquietante", forse anche troppo. Il produttore si è pentito d'aver dato il via libera al progetto, che stando a quanto dichiarato è nato circa un anno fa e si trova ancora nelle vasi iniziali dello sviluppo. Il secondo, invece, è un gioco che Taro e Saito covavano da un bel po' di tempo, da ancor prima della nascita del progetto inquietante. Purtroppo non abbiamo molto altro da dirvi, dal momento che non sono state fornite ulteriori informazioni.

Taro e Saito, ricordiamo, sono al momento impegnati con NieR Replicant, una riedizione dell'omonimo action RPG in terza persona uscito su PS3 nel 2010 in Giappone (da noi arrivo solo una sua versione alternativa, NieR Gestalt). Al lavoro ci sono anche altri creativi del team di sviluppo originale, tra i quali spicca il compositore Keiichi Okabe. La data d'uscita è fissata per il 23 aprile 2021 su PS4, Xbox One e PC.