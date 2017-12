Yoko Taro, director di NieR: Automata, tesse le lodi di Horizon: Zero Dawn

ha già ricevuto elogi ed esaltazioni da numerose parti dell'industria videoludica e, da oggi, si aggiunge al coro anche la voce di Yoko Taro, l'eccentrico director dell'altrettanto apprezzato

"Come già saprete, Horizon: Zero Dawn è un super capolavoro di Guerrilla Games", ha scritto Taro nella selezione dei suoi 10 giochi preferiti dell'anno pubblicata da Giant Bomb (che vede al primo posto Animal Crossing: Pocket Camp). "La sua data di uscita è stata estremamente vicina a quella di NieR: Automata, ed è stato un titolo a tema Sci-Fi, un gioco action, con protagonista un personaggio femminile. Quanti punti in comune. Ho pensato: "State cercando di uccidermi? Datemi tregua, sul serio.

Le macchine, in questo gioco, divergono dal design tipicamente occidentale, e sono costruite con una fisica delicata e con dettagli che credo possano essere apprezzati dai giocatori giapponesi. Il senso artistico di Guerrilla è sempre stato superbo, sin da Killzone, ma hanno raggiunto un tal livello che non sarei sorpreso se Horizon diventasse una serie animata".

Horizon: Zero Dawn è disponibile per PlayStation 4. Il gioco di Guerrilla è stato eletto da Digital Foundry come il prodotto videoludico dal miglior comparto tecnico dell'anno.