Yoko Taro: 'I giapponesi faticano a star dietro la tecnologia occidentale'

Yoko Taro, celebre creatore della serie di Nier, ne è convinto: gli sviluppatori giapponesi faticano a star dietro la tecnologia occidentale. A suo dire la diffusione limitata di specifiche tecnologie molto diffuse in Occidente renderebbe più difficile sviluppare in Giappone un gioco con gli stessi valori produttivi.

Il game designer ha trattato la questione nel corso di un'intervista con IGN Japan (e riportata anche da IGN USA) che ha visto anche il coinvolgimento di Kim Hyung-tae, director di Stellar Blade in arrivo su PlayStation 5 il 26 aprile 2024 (tra l'altro Yoko Taro che considera Stellar Blade migliore di Nier Automata). In merito alla presunta arretratezza tecnologica rispetto al mondo occidentale, "non dico che non siamo in grado di raggiungerla, ma a questo punto abbiamo difficoltà a star dietro al loro livello di tecnologia", sostiene Taro.

Il papà di Nier parla poi di Stellar Blade sostenendo come l'opera dei ragazzi coreani di Shift Up in tale ottica sia superiore rispetto agli standard nipponici: "Stellar Blade ha raggiunto un livello tecnologico molto più alto e sono dunque curioso di vedere come reagiranno i giocatori occidentali. La situazione di Nier Automata era diversa, non si trovava sullo stesso livello dei maggiori giochi occidentali, dunque credo che Stellar Blade abbia superato un'importante barriera, con qualità di personaggi e ambientazioni al pari delle produzioni occidentali".

Taro sostiene che "in ambito videoludico per i giapponesi si è rivelato difficile implementare tecnologie straniere. Il Giappone ha una lunga tradizione di aziende che sviluppano i propri engine ed è stato difficile cambiare questa situazione, abbiamo incorporato molto tardi i rendering e middleware occidentali. Ancora oggi molte scuole nipponiche non insegnano questi aspetti ai nuovi sviluppatori, anche per questo credo che i giapponesi non siano bravi ad adattare le tecnologie occidentali mentre cinesi e sudcoreani sono stati più veloci ad impiegare tecnologie come l'Unreal Engine per i loro giochi".

Siete d'accordo con le sue parole? Nel frattempo Nier Automata è da poco arrivato a 8 milioni di copie vendute confermandosi così un importante successo per Square Enix.

