Yoko Taro dopo NieR e Drakengard: novità in arrivo sul prossimo gioco?

L'ultimo anno è stato incredibilmente prolifico per Yoko Taro, con l'autore videoludico che ha concluso il 2022 con la pubblicazione del terzo capitolo della serie Voice of Cards.

Dopo il lancio di quest'ultimo (ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Voice of Cards: The Beasts of Burden), il creativo nipponico sembra essere già pronto a presentare i primi dettagli sul suo prossimo progetto. A lasciarlo intendere è lo stesso Yoko Taro, tramite un teaser pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale. Con un cinguettio, l'autore ha infatti condiviso un'interessante immagine, che include un artwork che riporta in bella vista la dicitura "2023". Al momento, non è possibile trarre troppe conclusioni dal misterioso Tweet, ma sembra piuttosto evidente che Yoko Taro abbia intenzione di presentare al più presto al pubblico la sua prossima creazione videoludica, o - almeno - alcune prime caratteristiche della stessa.Nel corso degli ultimi anni, Yoko Taro ha firmato un ampio numero di opere videoludiche, compreso l'acclamato NieR: Automata. Sulla scia dello straordinario successo dell'Action, Square Enix ha inoltre rilanciato la serie con la pubblicazione di NieR: Reincarnation e il ritorno in scena di NieR: Replicant. Come già accennato, l'ultima creazione di Yoko Taro è rappresentata dalla trilogia di Voice of Cards, serie card game comprensiva degli episodi The Isle Dragon Roars, The Forsaken Maiden e The Beasts of Burden. Cosa sperate possa essere la sua prossima creazione?