Yoko Taro parlerà della nascita e dello sviluppo di Nier Automata alla GDC 2018

Anche Yoko Taro e Takahisa Taura parteciperanno allache si terrà dal 19 al 23 marzo in quel di San Francisco. In questa occasione i due sviluppatori parleranno della nascita die del processo creativo che l'ha portato a essere quello che è oggi.

Conoscendo i personaggi, si prospetta una presentazione piuttosto interessante, come lascia presagire anche la descrizione ufficiale dell'evento: "Una conferenza incredibilmente triste in cui un director davvero strano, Yoko Taro, e un game designer idiota, Takahisa Taura, proveranno a parlare dello sviluppo di Nier Automata, utilizzando i loro cervelli prossimi alla morte. Sembra che stiano pensando di fare una retrospettiva sullo sviluppo Nier Automata e su come abbiano fatto a creare insieme una delle esperienze più perverse nella storia dei videogiochi.

Dalle accattivanti fantasie di Yoko Taro alle soddisfacenti battaglie ricche di azione di Platinum games, discuteranno del processo di design e di come abbiano fatto a creare Nier Automata...è ciò che dicono di voler fare, ma alla fine potrebbero cambiare idea e parlare dettagliatamente per un'ora di ciò che hanno mangiato negli Stati Uniti. Nessuno può prevedere il futuro. Non siete d'accordo?"

Insomma, sembra proprio che alla fine si potrebbe parlare di tutto. Che sia una buona occasione per scoprire qualcosina riguardo il futuro della serie?