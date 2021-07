Yoko Taro: il prossimo gioco dell'autore di NieR non è per smartphone

Tra gli autori più noti ed apprezzati degli ultimi anni, Yoko Taro si trova al lavoro su un nuovo gioco prodotto da Square Enix. Al riguardo non si sa ancora nulla di preciso, ma nel corso di una recente trasmissione dedicata al futuro di Final Fantasy 14 abbiamo scoperto un nuovo, piccolo dettaglio al riguardo.

La prima conferma dell'esistenza di un nuovo gioco sviluppato dall'autore di Drakengard e NieR l'abbiamo avuta sul finire del 2020, quando è stato svelato anche l'immancabile coinvolgimento del produttore Yosuke Saito. Lo scorso aprile è stata aggiunta una nuova tessera al mosaico, quando - in vista dell'uscita della riedizione di NieR Replicant - Taro ha descritto il suo nuovo lavoro come un gioco indirizzato al solo mercato digitale, lasciando sullo sfondo la remota ipotesi di una commercializzazione di un'edizione fisica speciale e limitata. Oggi invece è arrivata la conferma che tale progetto non è indirizzato agli smartphone e ai dispositivi mobili in generale, bensì ai dispositivi di gioco tradizionali, sebbene le piattaforme di destinazione siano tutt'altro che note.

Le dichiarazioni sibilline di Taro descrivono un progetto che, probabilmente, si trova ancora nel pieno dello sviluppo e lontano dalla pubblicazione. Il game director ci ha chiesto di pazientare, aggiungendo che la prossima volta che ne parlerà, lo farà per annunciare l'Art Director coinvolto nella produzione.