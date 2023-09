Yoko Taro vorrebbe che gli alieni distruggessero la Terra, e spiega perché

In un'intervista ai microfoni di Inverse, Yoko Taro, personaggio noto nell'industria per il suo carattere eccentrico e per l'estro con cui si è distinto in giochi come Drakengard, NieR e NieR: Automata, non le manda a dire: vorrebbe tanto che gli alieni ci attaccassero.

E perché mai? Per privarci della nostra tecnologia e tornare ai bei tempi dei giochi a 8-bit. Insomma, si stava meglio quando si stava peggio.



"Mi piacerebbe vedere gli alieni, o qualcosa del genere, attaccare la Terra in un modo tale da distruggere tutta la tecnologia basata sul silicio di cui disponiamo attualmente, così il mondo intero dovrebbe tornare all'era degli 8 bit e i creatori di giochi sarebbero costretti a guadagnarsi da vivere sviluppando giochi in un’ambiente a bassa tecnologia”, ha affermato il Video Game Director.

L'affermazione è volutamente provocatoria, ma si fa portavoce di un sentimento molto comune negli ultimi anni: la nostalgia. Yoko Taro scherza anche dicendo: "Non so cosa darei per vedere come sarebbe un Call of Duty a 8 bit nato in quel contesto".

E, mentre molti fan aspettano un nuovo possibile gioco di Yoko Taro, al momento è difficile non sentirsi vicini al suo desiderio di fare un tuffo indietro in quell'epoca classica di cui il creativo lamenta la mancanza.

Certo, magari risparmiando alla Terra di essere distrutta, anche se non dovremmo sorprenderci, considerando gli universi distopici che Yoko Taro ha scelto per alcuni dei propri giochi più famosi. A tal proposito, a quando un possibile sequel di NieR Automata?