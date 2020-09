YOKOIPRO: da GameStop il primo fashion brand gaming tra eSports, performance e stile

GameStopZing, azienda leader in Italia nella distribuzione di videogiochi e merchandising pop culture, ha creduto nel progetto, fatto di passione e competenza, ma soprattutto di accurato studio di comportamenti e posture dei gamers, per presentare ai suoi oltre 4 milioni di clienti (e non solo) la prima collezione del brand YOKOI PRO.

Cuore pulsante dell’iniziativa è la filosofia di YOKOIPRO, Il controller sei TU, grazie alla quale non è stato realizzato un semplice capo d’abbigliamento ma un nuovo concetto di fare gaming che si avvale di un concept di collezione ultra contemporaneo, progettato da designer olandesi di forte caratura nel segmento high-street. La forte connotazione fashion di YOKOIPRO si sposa con la sua mission principale, mettere a disposizione dei gamers dei capi performanti e in linea con la loro cultura. Un brand rivoluzionario, nato da gamers per i gamers, che si rivolge ad un mondo esplosivo e sempre più cruciale, fatto di passione, fede, miti ed agonismo, mettendo a disposizione una collezione culto e unica per quanto attiene ricerca e visione.

Non poteva che essere GameStopZing il partner di questo progetto, con il comune obiettivo di offrire alla sempre più numerosa platea dei gamers un’esperienza immersiva nel gioco a 360 gradi e proseguire la sfida per un servizio sempre più qualitativo, attento ai dettagli e alla cura del proprio cliente. La collezione è stata creata trasferendo su carta la personalità, l’ambizione e la voglia di sfida che caratterizzano gli amanti del gaming, dall’appassionato al gamer più esigente, con un occhio particolare all’ambiente: tutti i capi, infatti sono stati realizzati con materiale 100% sostenibile certificato, ad impatto zero, quale risposta alla crescente attenzione all’ambiente che dobbiamo al nostro pianeta.

La prima capsule collection è composta da quattro capi e due accessori tra cui le T-Shirt Sublime Tee e Core Tee che mixano black e vibrant yellow, perfettamente ingegnerizzate per spingere al massimo le performance e dominare il gioco, stupende armature con cuciture piatte per limitare lo sfregamento, prodotte in tessuto assorbente e traspirante climate per evitare sbalzi di temperatura e cali di concentrazione. Cuore della collezione la felpa Vision Hoody con un cappuccio over per limitare il disturbo sonoro e luminoso e generare un cono visivo focalizzato sullo schermo, dotata di una costruzione ergonomica con ampie tasche laterali, imbottiture per i gomiti e i polsi in un raso compression, per supportare le zone più sollecitate dal gioco. L’apertura per i pollici assicura la presa perfetta del controller per spingere le tue prestazioni al massimo. I Glide Jogger sono gli sweat pants non ancora inventati, con tasche frontali e patch in tessuto sulle gambe per appoggiare i gomiti durante il gaming. Due accessori completano la proposta, una maschera scalda collo multi funzione e dei maxi guanti al braccio per una presa assoluta sul controller.

YOKOIPRO si avvale della collaborazione del jewellery brand Nove25 che ha creato un anello in argento dedicato al progetto, un vero e rpoprio simbolo di appartenenza, un gioiello esclusivo che contiene un codice per entrare in una secret room, ottenere accesso a contenuti speciali, incontrare i gamers e designer professionisti. GameStopZing presenta così il brand che apre un nuovo scenario sia per il settore dell’abbigliamento tecnico e sportivo, sia per il futuro dei fashion trend, mai come oggi dettati dalla Generazione Z, dai suoi costumi e dai suoi canoni sociali e valoriali, all’interno dei quali il gaming assurge ad un ruolo che definiremmo fideistico. La prima collezione YOKOIPRO è disponibile in esclusiva da GameStopZing dal 14 settembre 2020, su una selezione di 6 flagship ma potrà anche essere comodamente a casa attraverso il sito di GameStop.