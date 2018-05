Yoku's Island Express ad estrazione nel Q&A di venerdì per gli abbonati al canale Twitch!

Pochi mesi fa abbiamo attivato la possibilità di abbonarsi al canale di Everyeye (gratis per gli utenti Twitch Prime): negli ultimi tempi vi abbiamo proposto spesso dirette esclusive e giveaway per gli abbonati, tradizione che riprenderemo nel Q&A di venerdì 1 giugno.

In coda all’ultimo appuntamento settimanale con i Q&A di Everyeye.it, torneremo quindi a estrarre un abbonato cui regalare una chiave per Yoku's Island Express, titolo che il nostro Francesco Fossetti ha descritto in questi termini: "Una variopinta perla che emerge dal mare dello sviluppo indipendente, un titolo che dimostra quanto ancora l'innovazione e l'originalità possano giocare un ruolo fondamentale nel mercato videoludico attuale. Tradizionale nei cromatismi e nell'immaginario (che resta comunque vibrante e fresco), la proposta di Villa Gorilla mescola platform e flipper all'interno di un'impalcatura da metroidvania, per costruire un videogame come raramente se ne sono visti."

A estrazione doneremo una chiave di Yoku's Island Express ad un fortunato spettatore del nostro Q&A, vi ricordiamo che per avere una possibilità di essere scelti dovrete rientrare nella lista degli abbonati al canale entro del 16:45 del primo giugno. Buona fortuna!