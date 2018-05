Yoku's Island Express e Agony giocati oggi in diretta dalle 17:00

Nella giornata di oggi (giovedì 31 maggio) il canale Twitch di Everyeye.it ospiteranno due sessioni di live gameplay dedicate a Yoku’s Island Express e Agony. Le dirette andranno in onda a partire dalle 17:00.

Yoku's Island Express si è presentato come un divertente mix tra un platform, un gioco di flipper e un Metroidvania, convincendo a pieno la nostra redazione: ve ne parleremo in modo ancora più approfondito oggi pomeriggio alle 17:00, giocandolo in diretta in vostra compagnia. Proseguiremo poi alle 21:00 con nuovo appuntamento dedicato alla Discomfort Zone, dedicando a una sessione live gameplay di Agony, terrorizzante survival horror ambientato nelle profondità degli Inferi.

