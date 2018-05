Yomawari: The Long Night Collection annunciato per Nintendo Switch

Nis America ha annunciato Yomawari: The Long Night Collection per Nintendo Switch, raccolta che include le due avventure horror Yomawari: Night Alone e Yomawari: Midnight Shadows. L'uscita è prevista per il 26 ottobre: vediamo il primo trailer.

Per chi non avesse molta familiarità con la serie, ricordiamo che Yomawari: Night Alone è già disponibile su PlayStation Vita e PC, mentre Yomawari: Midnight Shadows risulta attualmente giocabile solo su PlayStation 4. Grazie alla nuova collection svelata da Nis America, dunque, le due avventure di Nippon Ichi Software arriveranno anche sulla console ibrida il 26 ottobre, permettendo di ottenerle con un singolo acquisto.

I due titoli si presentano come una via di mezzo tra un survival horror e un'avventura 2D, con una certa enfasi sulle atmosfere notturne e la narrazione. Per dare una rapida occhiata ai due giochi potete gustarvi il trailer di Yomawari: The Long Night Collection, nell'attesa che la raccolta arrivi su Nintendo Switch il prossimo 26 ottobre.