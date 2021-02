Yonder Enhanced Edition: in arrivo la versione ottimizzata per PS5 e DualSense

Il publisher Merge Games presenta in video la Enhanced Edition di Yonder The Cloud Catcher Chronicles, la versione ottimizzata per PlayStation 5 dell'evocativa avventura free roaming di Prideful Sloth già disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

In questa sua nuova veste, l'avventura sandbox ispirata a Zelda, Stardew Valley e Dragon Quest sfrutterà la maggiore potenza computazionale della console next gen di Sony per aumentare la risoluzione fino a 4K (non sappiamo se nativi o dinamici) e migliorare la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo ancorandola sui 60fps.

La Enhanced Edition di Yonder comprenderà anche il supporto ad alcune delle funzionalità evolute del controller DualSense come il feedback aptico e il microfono integrato: gli editori di Merge Games citano anche l'aggiunta di diversi accessori inediti per il personaggio, ma senza entrare nel merito delle possibili migliorie grafiche legate, ad esempio, alla qualità delle ombre, delle texture ambientali o dell'illuminazione. Il publisher non specifica se queste migliorie saranno proposte gratuitamente a chi già possiede il gioco e ne fruisce in retrocompatibilità su PS5 o se, al contrario, saranno legate all'acquisto di questa specifica versione.

L'uscita di Yonder Enhanced Edition è previsto a maggio su PS5 al prezzo di 49,99 euro tramite lo store di Signature Edition Games. Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori dettagli sulla natura e sui contenuti di questo update, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Yonder The Cloud Catcher Chronicles.