Yonder The Cloud Catcher Chronicles arriverà a breve anche su Nintendo Switch

Lo sviluppatore Prideful Sloth ha annunciato che Yonder The Cloud Catcher Chronicles sarà disponibile a breve anche su. Il gioco aveva fatto il suo primo debutto lo scorso 12 luglio su PlayStation 4 e PC.

"Yonder si svolge sulla grande isola di Gemea, una terra lussureggiante con otto ambientazioni diverse, da spiagge tropicali a cime innevate. Ogni ambientazione presenta flora e fauna tipiche, il variare delle stagioni e il ciclo giorno-notte. Un tempo Gemea era un paradiso e ne mantiene ancora l'aspetto, ma è stata avvolta da una malefica oscurità che ha gettato gli abitanti nella disperazione.

In qualità di eroe o eroina esplorerai Gemea, scoprendo i suoi segreti e rivelando i misteri che circondano il tuo personaggio. Durante questa missione unirai le tue forze a quelle degli Sprite, le uniche creature in grado di disperdere l’oscurità, per salvare Gemea e la sua gente.

I villaggi di Gemea sono abitati da persone di buon cuore che hanno dovuto superare mille difficoltà da quando l’oscurità è arrivata. Se contribuirai raccogliendo e creando risorse, cucinando, pescando e producendo bevande, potrai stabilire relazioni con i locali, i quali ti ricompenseranno con delle risorse, o persino con una nuova fattoria. L'idea alla base di Yonder è un gioco capace di offrire un senso di scoperta, avvolto in un'avventura familiare e unica." si legge nella descrizione ufficiale del gioco.

Nell'attesa che venga fornita una data di lancio precisa per la versione Nintendo Switch di Yonder The Cloud Catcher Chronicles, vi lasciamo con il nuovo trailer di annuncio riportato in cima alla notizia.