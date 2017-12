Yooka-Laylee: 50 minuti di gameplay dalla versione Nintendo Switch

Il canale Youtube di GameXplain ha pubblicato un lungo video gameplay ditratto dalla versionedel titolo. Il filmato, della durata complessiva di circa 50 minuti, può essere visionato in cima alla notizia.

Dopo il debutto dello scorso aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC, Yooka-Laylee si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch il prossimo 14 dicembre. Questa riedizione del gioco di Playtonic presenta diversi miglioramenti tecnici, un sistema di obiettivi personalizzato e naturalmente uno schema di controllo riadattato per funzionare al meglio con i Joy-Con.

Nell'attesa che Yooka-Laylee esca sul Nintendo eShop il 14 dicembre (al momento non è prevista nessuna edizione retail per la versione Switch), potete dare un'occhiata al video gameplay che vi abbiamo proposto in apertura.