Yooka Laylee si aggiorna su PC e Switch con la modalità 64bit

Dopo aver festeggiato il milione di giocatori di Yooka-Laylee, gli sviluppatori inglesi degli studi Playtonic aggiornano il loro ambizioso platform per aggiungere la modalità a 64bit su PC, Nintendo Switch e presto su PS4 e Xbox One.

Promessa agli appassionati che hanno contribuito a finanziare il progetto attraverso la campagna di crowdfunding avviata su Kickstarter dagli ex RARE, la nuova modalità di Yooka-Laylee lo trasforma in un vero e proprio demake che omaggia la serie culto di Banjo Kazooie da cui è stata tratta ispirazione per realizzare questo titolo.

Esattamente come nei due capolavori del Nintendo 64, la modalità a 64 di Yooka-Laylee forza la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo a 20fps e utilizza degli shader che donano una patina retrò all'intera scena di gioco.

Per pizzicare ulteriormente le corde della nostalgia degli appassionati, i ragazzi di Playtonic hanno ridotto il livello di dettaglio delle ambientazioni, delle animazioni dei personaggi e dei modelli poligonali. Il filmato esplicativo confezionato dagli autori capitanati da Chris Sutherland testimonia l'impegno profuso su questo demake e il livello di "non-dettaglio" raggiunto dalla nuova modalità che ci consente di affrontare l'intera avventura come se provenisse dalla ludoteca del Nintendo 64.

L'update nostalgico dovrebbe essere già disponibile in via del tutto gratuita per gli utenti PC e Nintendo Switch. Nell'attesa di conoscere la data di uscita dell'aggiornamento su PlayStation 4 e Xbox One, vi riproponiamo la recensione di Yooka Laylee a firma di Andrea Fontanesi.