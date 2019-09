Yooka-Laylee and the Impossible Lair: data di uscita e bonus preorder

Playtonic e Team 17 hanno annunciato la data di uscita di Yooka-Laylee and the Impossible Lair, disponibile dal prossimo 8 ottobre al prezzo di 29.99 euro su PC (via Steam), Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4.

"Yooka-Laylee and the Impossible Lair è una nuovissima avventura su piattaforma di alcuni dei principali talenti creativi di "Donkey Kong Country". Con il loro acerrimo nemico Capital B sempre intento a tramare qualcosa di losco, i nostri amici devono passare ancora una volta all'azione per risolvere la situazione. Al fine di sventare il suo piano malefico di utilizzare un dispositivo "Mente collettiva" per schiavizzare un intero regno di api, i nostri eroi dovranno combattere contro il Covo impossibile di Capital B. Non sembra un'impresa facile, ma con l'aiuto della Regina Phoebee e il suo Beettaglione reale, Yooka e Laylee potrebbero farcela!"

Tutti coloro che effettueranno il preorder del gioco riceveranno l'esclusivo Trowzer's Top Tonic Pack che include quattro tonici esclusivi denominati Largee Head, Glow Worm, D.I.S.C.O. e Yooka 64. Yooka-Laylee and the Impossible Lair è il sequel dell'omonimo platform 3D uscito nel 2016, in questo caso però gli sviluppatori inglesi di Playtonic (team composto da ex membri di Rare che hanno lavorato su Banjo-Kazooie) hanno optato per uno stile misto in 2.5D, una scelta volta a ricordare i grandi giochi di piattaforme del passato.