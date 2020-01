Yooka-Laylee and the Impossible Lair: demo gratis in arrivo su PC, PS4, Xbox One eSwitch

In attesa di scoprire la precisa identità del prossimo gioco di Playtonic, apprendiamo che la software house ha scelto di offrire alla community videoludica un'interessante occasione per testare una delle sue recenti produzioni.

Stiamo parlando di Yooka-Laylee and the Impossible Lair, coloratissima avventura che alterna sessioni dedicate al platforming a fasi di esplorazione di ambienti in tre dimensioni. Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, il team di sviluppo ha annunciato che è in dirittura di arrivo una demo gratuita del gioco, che offrirà all'utenza la possibilità di testare con mano le caratteristiche principali del titolo. La versione di prova di Yooka-Laylee and the Impossibile Lair approderà su diverse piattaforme, secondo le tempistiche illustrate dal seguente calendario:

PC : il contenuto sarà reso disponibile su Steam a partire da giovedì 23 gennaio ;

: il contenuto sarà reso disponibile su Steam a partire da ; PlayStation 4 e Nintendo Switch : le console ammiraglie di Sony e della Casa di Kyoto accoglieranno la demo a partire da giovedì 30 gennaio ;

: le console ammiraglie di Sony e della Casa di Kyoto accoglieranno la demo a partire da ; Xbox One: la demo è attesa anche sulla console Microsoft, ma per ora non è stata indicata dal team una data di esordio precisa;

In attesa di poter avere accesso al nuovo contenuto, sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile la nostra recensione di Yooka - Laylee and the Impossible Lair