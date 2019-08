Yooka-Laylee and the Impossible Lair ha una finestra di lancio

Dopo l'annuncio di giugno, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, spin-off del primo titolo della nuova saga di Playtonic, ha finalmete una finestra di lancio. Il gioco uscirà infatti ad ottobre 2019, come annunciato su Twitter dagli sviluppatori, anche se la data vera e propria non è stata ancora rivelata.

Il videogame dunque è ancora in lavorazione, anche se a questo punto dovremmo essere alle battute finali. Nel tweet in questione viene mostrato un nuovo filmato con la grafica del gioco, in cui i due personaggi protagonisti parlano proprio dell'uscita del titolo: "Belle cose sono in arrivo a ottobre", si legge.

In Yooka-Laylee and the Impossible Lair, gli sviluppatori, un gruppo di veterani del genere già al lavoro su titoli come Donkey Kong Country, guidati da Chris Sutherland (ex Rare) hanno abbandonato il 3D del platform originale, in favore di un 2.5D a scorrimento piuttosto nostalgico.

Per approfondire potete dare un'occhiata all'ultimo video di gameplay di Yooka-Laylee and the Impossible Lair, mostrato meno di un mese fa da Playtonic. Se vi incuriosisce anche il gioco originale, sul nostro sito trovate la recensione di Yooka-Laylee.