Yooka-Laylee and the Impossible Lair gratis su Epic Store: meno di 24 ore per ottenerlo

Estremamente puntuale, è giunto l'annuncio del tredicesimo gioco gratuito offerto da Epic Games Store alla propria utenza, in occasione delle festività natalizie.

Prosegue infatti l'iniziativa avviata lo scorso giovedì 19 dicembre, che vede alternarsi a cadenza giornaliera su Epic Games Store una selezione di giochi PC disponibili in maniera completamente gratuita. L'annuncio di martedì 31 dicembre, come potete verificare direttamente in calce a questa news, vede protagonista Yooka-Laylee and the Impossible Liar: la produzione potrà essere riscattata senza spese per un periodo di tempo molto limitato. Sino alle ore 17:00 di domani, mercoledì 1 gennaio, gli utenti Epic Games Store potranno approfittare dell'offerta e aggiungere gratuitamente il videogame alla propria collezione.



Sviluppato da Playtonic Games, Yooka-Laylee and the Impossible Liar è un'avventura in stile platform, che vede protagoniste due simpatiche creature: un camaleonte ed una piccola pipistrellina. Il titolo trasporta l'utente in universo coloratissimo, all'interno del quale destreggiarsi tra esplorazione di ambienti 3D e fasi di gioco a scorrimento orizzontale. Per maggiori informazioni su questa formula ibrida adottata da Playtonic Games, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Yooka-Laylee and the Impossible Liar, a cura di Andrea Fontanesi. È inoltre possibile dare uno sguardo al trailer di annuncio di Yooka-Laylee and the Impossible Liar.