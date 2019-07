Yooka Laylee and the Impossible Lair: il nuovo video mostra il layout mutevole dei livelli

Gli sviluppatori di Playtonic si rituffano nella variopinta dimensione platform di Yooka Laylee and the Impossible Lair per darci in pasto un nuovo video gameplay incentrato sui cambiamenti che avverranno nei livelli nel corso dell'avventura.

In questo filmato, il team britannico al seguito dell'ex RARE Chris Sutherland testimonia l'impegno profuso nel trasformare dinamicamente ogni singolo scenario del loro prossimo progetto in base alle azioni compiute dal dinamico duo composto dai mostriciattoli Yooka e Laylee.

A dispetto delle riserve nutrite da chi non ha visto di buon occhio l'abbandono delle ambientazioni 3D in funzione di un passaggio "nostalgico" a dei livelli a scorrimento con scenari 2,5D, gli autori di Playtonic promettono così di ampliare il ventaglio di esperienze ludiche offerte agli appassionati di platform adventure con mondi capaci di mutare in pochi secondi. Gli "stili alternativi" dei livelli esplorabili promette inoltre di moltiplicare le ore della campagna principale e di infondere unicità e originalità in ogni partita.

Prima di lasciarvi al video che campeggia a inizio articolo e alla compagnia degli eroi di Yooka Laylee and the Impossible Lair, ricordiamo ai cultori del genere che il nuovo progetto del Team 17 approderà su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One entro la fine dell'anno.