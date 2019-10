Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Video Recensione del platform rètro di Playtonic

Yooka-Laylee and the Impossible Lair è un nuovo episodio della serie che vede protagonisti i due celebri personaggi ideati da Playtonic, team inglese composto da ex membri di RARE che hanno lavorato sull'iconica serie platform adventure di Banjo-Kazooie.

A due anni di distanza dalla loro prima avventura, il dinamico duo rappresentato da Yooka e Laylee torna in azione con un titolo dal frizzante gusto rètro. Differentemente dal capitolo d'esordio, infatti, Yooka-Laylee and the Impossible Lair abbandona un contesto 3D per porre l'accento sulle sessioni platform attraverso l'adozione di un'inquadratura classica con visuale bidimensionale alternata a scenari con telecamera dall'alto.

La struttura 2.5 dei livelli offre agli esperti autori inglesi l'opportunità di attingere al proprio sconfinato bagaglio di esperienza per elaborare ambientazioni "ibride", capaci cioè di mutare in maniera dinamica col passare delle ore di gioco per mantenere sempre fresca la progressione del gameplay. A giovarne, però, non è solo l'impianto ludico ma l'intera impalcatura digitale su cui si sorregge il titolo, contribuendo persino a donare profondità a una trama volutamente leggera e dai toni scanzonati.

Se volete saperne di più su questo originale platform adventure in arrivo l'8 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre alla Video Recensione che trovate in cima alla notizia vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Yooka Laylee and the Impossibile Lair a firma di Andrea Fontanesi, grazie alla quale potete sviscerare tutti gli elementi grafici, tecnici, ludici e narrativi dell'ultima fatica interattiva di Playtonic.