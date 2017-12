Yooka-Laylee: Digital Foundry promuove la versione Switch

Digital Foundry ha pubblicato la vido analisi della versione Switch di, il coloratissimo platform diuscito la scorsa primavera su PC, PlayStation 4 e Xbox One e da poco arrivato anche sulla console Nintendo.

Il team inglese sembra aver svolto un ottimo lavoro in fase di conversione: nonostante la bassa risoluzione (900p in modalità Dock e 600p in modalità portatile), Yooka-Laylee per Switch presenta un comparto visivo di alto livello, con colori vivi e vibranti, ambientazioni ben caratterizzate e un design dei personaggi che ricorda quello delle mascotte dei grandi platform 3D degli anni '90.

Qualche piccolissima incertezza sul framerate (30fps) nelle situazioni più concitate, ma in genere la fluidità si mantiene su ottimi livelli sia in giocando in modalità che in modalità casalinga.