Yooka Laylee gratis su PC, è il prossimo gioco in regalo su Epic Games Store

In contemporanea con l'arrivo del nuovo gioco gratis su Epic Games Store, è stato annunciato anche il gioco gratis della prossima settimana, disponibile per il download dal 19 agosto e per i successivi sette giorni.

Si tratta di Yooka Laylee, platform 3D sviluppato da Playtonic, team britannico composto in larga parte da ex Rare che hanno lavorato su progetti come Banjo Kazooie, Banjo Tooie e Donkey Kong 64: Esplora dei mondi immensi e meravigliosi, incontra (e sconfiggi) una serie indimenticabile di personaggi e accaparrati tantissimi oggetti collezionabili splendenti durante l'epica avventura di Yooka (quello verde) e Laylee (il pipistrello spiritoso con un grande naso) per sventare il malvagio piano di Capital B, che vuole assorbire tutti i libri del mondo... e trasformarli in profitto puro!

Yooka Laylee riprende molti elementi proprio dal già citato Banjo Kazooie, tra cui il concept della coppia di personaggi, poi ripreso anche in Jak & Daxter e Ratchet & Clank, per citare alcuni platform con una coppia di eroi. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Yooka Laylee, il gioco sarà gratis su Epic Games Store dalle 17:00 del 19 agosto, una volta riscattato resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.