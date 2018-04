Yooka-Laylee: in arrivo nuovi contenuti e altre novità per il platform di Playtonic

Yooka-Laylee ha festeggiato di recente il suo primo anniversario e per l'occasione lo studio inglese Playtonic (fondato da ex membri di Rare) hanno annunciato l'arrivo di interessanti novità per il gioco.

Il team sta lavorando segretamente da mesi a "nuovi contenuti extra e altro materiale che è ancora presto per rivelare" con l'obiettivo di espandere l'universo di Yooka-Laylee. Non è chiaro se Playtonic si riferisca a eventuali DLC, aggiornamenti gratuiti o magari a un sequel o uno spin-off per questo coloratissimo platform 3D.

Nonostante i problemi tecnici e lo stile forse non troppo originale, Yooka-Laylee si è rivelato un discreto successo commerciale per Playtonic e Team 17, publisher del gioco, difficilmente quindi le due aziende vorranno abbandonare il franchise. Non ci resta che attendere per saperne di più...