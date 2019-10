Dopo Yooka-Laylee, il nuovo gioco di Playtonic potrebbe ispirarsi a Mario Kart o Splatoon

Dopo l'ottimo riscontro ricevuto da pubblico e critica con Yooka Laylee and the Impossible Lair, i vertici di Playtonic guardano al futuro e, dalle pagine di 3DJuegos, rivelano di voler ispirarsi a Mario Kart o a Splatoon per il loro prossimo progetto.

A offrirci questa importante indicazione sono Steve Mayles e Mark Stevenson: dalle pagine di 3DJuegos, i due autori della software house inglese fondata nel 2014 da tanti ex dipendenti RARE confermano la volontà di dare seguito alla proprietà intellettuale a tinte platform di Yooka Laylee ma di voler ampliare il proprio repertorio con titoli di diverso genere.

"Penso proprio che lavoreremo ancora su Yooka Laylee in futuro", ha dichiarato Stevenson prima di aggiungere che "oltre a questo, potremmo davvero sviluppare qualsiasi altro tipo di gioco, magari un arcade racing come Mario Kart o uno sparatutto multiplayer alla Splatoon. In futuro potremo attingere alla proprietà intellettuale di Yooka Laylee per realizzarne degli spin-off. Essere indipendenti ci permette di agire nel modo che riteniamo più giusto".

Con Yooka-Laylee and the Impossible Lair, in effetti, i creativi digitali di Playtonic hanno già dato prova delle proprie capacità, soprattutto grazie a un layout mutevole dei livelli che consente all'utente di sperimentare soluzioni di gameplay sempre originali all'interno dell'ampio arco ludico dei titoli platform tridimensionali, dall'alto e a scorrimento.