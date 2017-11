Yooka-Laylee per Nintendo Switch uscirà a dicembre

Dopo una lunga serie di rumor e speculazioni, il teamha annunciato la data di uscita diper Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile dal 14 dicembre sul Nintendo eShop, i preorder apriranno mercoledì 7 dicembre.

Questa versione del gioco includerà una serie di miglioramenti tecnici, un miglior bilanciamento del gameplay, un sistema di obiettivi personalizzato e ovviamente un sistema di controllo riprogettato per sfruttare al massimo le potenzialità dei Joy-Con.

In apertura trovate un nuovo trailer di Yooka-Laylee per Nintendo Switch, ricordiamo che il gioco è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è sviluppato da Playtonic Games, team inglese fondato da ex membri di Rare già al lavoro su Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, due dei platform 3D più acclamati di tutti i tempi. Yooka-Laylee ha ricevuto una discreta accoglienza, nonostante qualche problema tecnico di troppo, un comparto grafico non al top e una certa ripetitività di alcune meccaniche.