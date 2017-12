Yooka-Laylee: svelato il prezzo della versione Nintendo Switch

In seguito a diversi rinvii, problematiche tecniche e la cancellazione dell'edizione persta finalmente per sbarcare anche su, piattaforma sulla quale sarà venduto al prezzo di 39,99 €.

Un costo che si allinea così a quelli proposti dagli store di Steam e Microsoft, mentre momentaneamente la versione per PlayStation 4 è più conveniente grazie ad una promozione in corso. Il prezzo fa riferimento alla distribuzione sul Nintendo eShop, mentre manca ancora la conferma di un'eventuale copia fisica. Nonostante il gioco sia disponibile dall'11 aprile di quest'anno, su Nintendo Switch Team 17 ha optato per il prezzo pieno, così come accaduto con Bethesda per il porting di DOOM.

Ricordiamo che su Switch, l'erede spirituale di Banjo-Kazooie godrà di un sistema di controlli ri-progettato per sfruttare al massimo i controller Joy-Con. Yooka-Laylee potrà essere acquistato sull'eShop a partire dal 14 dicembre 2017.