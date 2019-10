Yooka-Laylee, Trine 4 e tutte le novità in uscita su Switch questa settimana

Aspettando i grandi botti di metà e fine ottobre (The Witcher 3 e Luigi's Mansion 3 giusto per citarne due), anche la settimana che comincia oggi porta con sé diverse novità interessanti su Nintendo Switch. Andiamo a vedere nel dettaglio i giochi in uscita sull'ibrida della Grande N.

Si parte subito con i botti, dato che domani sono in arrivo Yooka-Laylee and the Impossible Lair, uno spin-off dell'apprezzato platform di PlayTonic Games, ma anche Trine 4, che ci riporta nel fiabesco mondo della saga iniziata nell'ormai lontano 2009. Tra l'altro, se aveste intenzione di recuperarla, sempre domani, 8 Ottobre, arriva anche la Ultimate Collection di Trine.

Per approfondire, sul nostro sito trovate la recensione di Yooka-Laylee and the Impossible Lair e la recensione di Trine 4.

Per gli amanti dell'horror arriva Call of Cthulhu, in vendita con 4 euro di sconto come offerta di lancio, mentre per i più nostalgici sempre l'8 Ottobre esce BurgerTime Party!, nuova versione del celebre classico arcade. Da segnalare anche Asphalt 9, Mistover, A Knight's Quest, e sempre restando in ambito nostalgia, anche Doraemon Story of Season.

Ricapitolando:

Martedì 8 Ottobre:

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Trine 4: The Nightmare Prince

Trine Ultimate Collection

Call of Cthulhu

BurgerTime Party!

Asphalt 9 Legends

Mercoledì 9 Ottobre:

Stellatum

Giovedì 10 Ottobre:

Mistover

Spirit Hunter: NG

Old School RPG Bundle

Mable & The Wood

Pocket Stable

A Knight's Quest

Monochrome Order

Venerdì 11 Ottobre:

Silk

Doraemon Story of Seasons

The Alliance Alive HD Remastered

Avete già scritto la vostra lista della spesa?